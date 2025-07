Como genes, meio ambiente e estilo de vida influenciam o envelhecimento

O estudo, chamado Long Life Family Study (LLFS), acompanhou cerca de 5.000 pessoas de 539 famílias. A pesquisa mapeou fatores que contribuem para a longevidade, relacionados ao meio ambiente ou à genética. Os dados genômicos foram processados em centros especializados e sugerem a existência de variantes genéticas associadas à vida longa em boa forma física e mental.

"Longevidade significa viver com boa saúde, como resultado do nosso estilo de vida e dos nossos genes. Esse é, claro, um objetivo para todos nós. Todo mundo quer viver o maior tempo possível, com a melhor saúde possível", diz Miria Ricchetti.

Mas será que a possível existência dessas variações genéticas seria a resposta que faltava para explicar por que algumas pessoas envelhecem com saúde e outras não? Não exatamente, segundo a cientista do Instituto Pasteur. "Não pense que amanhã os cientistas vão descobrir uma pílula mágica que fará com que você envelheça perfeitamente e chegue aos 100 anos deitado no sofá comendo batata frita", brinca.

No estudo divulgado pelo instituto americano, o objetivo era identificar elementos genéticos e ambientais associados à longevidade. Para isso, os cientistas utilizaram um grupo de controle, formado por participantes com longevidade considerada normal. Os pesquisadores então mediram parâmetros essenciais para o envelhecimento saudável, como força muscular e memória.

Miria Ricchetti comentou a pesquisa a pedido da RFI e elogiou a metodologia aplicada pelos cientistas americanos. No entanto, ressalta que o envelhecimento é multifatorial e inclui a questão genética. Uma das dificuldades, segundo ela, é justamente entender o papel de cada elemento nesse processo, em nível individual.

Segundo ela, novos testes sanguíneos já são capazes de mostrar, por exemplo, a velocidade de envelhecimento dos órgãos de um indivíduo, que não ocorre de forma simultânea. "Vários estudos indicam que nosso corpo não envelhece de maneira linear. Todos nós temos pontos fortes e fracos", salienta.