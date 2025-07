Escolas de ensino fundamental britânicas terão aulas obrigatórias contra a misoginia a partir de 2026

Ódio virtual

Além de abordar o ódio virtual ? como o movimento "incel", que reúne homens que culpam as mulheres por sua condição de solteiros ?, as escolas também deverão tratar de temas como inteligência artificial, manipulação digital (os chamados "deepfakes") e a ligação entre pornografia e misoginia.

As instituições são incentivadas a começar a adotar as novas diretrizes já no próximo ano letivo, com a meta de implantação total até setembro de 2026.

Dados do Ministério da Educação mostram que 54% dos jovens britânicos entre 11 e 19 anos afirmam já ter ouvido ou visto comentários misóginos.

Durante a campanha que o levou ao cargo em julho de 2024, o Partido Trabalhista se comprometeu a reduzir pela metade os índices de violência contra mulheres e meninas no prazo de dez anos.