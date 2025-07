Espanha teme novos atos de violência contra imigrantes em Torre Pacheco

Uma convocatória que circula nas redes sociais reforça essa ideia. O comunicado chama a população para ir "à caça" de norte-africanos "delinquentes". O texto convoca a sociedade espanhola a fazer uma patrulha por conta própria nas ruas da cidade nos dias 15, 16 e 17 de julho.

Os atos de violência começaram na última sexta-feira (11), mas para compreender a faísca que despertou a sucessão de episódios xenófobos é preciso voltar à quarta-feira passada, 9 de julho. Nesse dia, um senhor de 68 anos passeava por Torre Pacheco, por volta das 5h30, quando foi atacado por um indivíduo, supostamente acompanhado de mais dois homens. Apenas um dos envolvidos teria agredido o idoso, enquanto os outros dois, segundo a vítima, teriam filmado a cena para as redes sociais.

Imagens viralizaram

As imagens da agressão do idoso, com hematomas no rosto, viralizaram e foram exploradas nas redes sociais por grupos ultras organizados, formados inclusive por pessoas abertamente anti-imigração. Em muitos posts, há menção a uma "caçada" indiscriminada de imigrantes.

O caso incitou chamadas a ações contra estrangeiros de origem norte-africana, classificados como "delinquentes". Antes mesmo dos dias 15, 16 e 17, propostos pela convocatória, muitos ataques já começaram, e o fim de semana foi marcado por violência na região.

Noites de terror

Foram registrados ataques a carros, ruas e estabelecimentos comerciais - como um restaurante de kebab, invadido e completamente destruído por um grupo encapuzado no domingo (13). Em San Antonio, bairro com alto índice de população imigrante, foram feitas inúmeras imagens de grupos de pessoas com os rostos cobertos, muitas delas armadas com bastões, causando desordem e incitando a violência.