França quer cortar € 40 bi no orçamento de 2026 para reduzir déficit e manter credibilidade

Segundo o jornal Les Echos, os gastos do governo poderão ser congelados ou até mesmo ligeiramente reduzidos no próximo ano. Diversos ministérios poderão ter seus limites orçamentários reduzidos, para compensar o forte aumento nas despesas das Forças Armadas, após promessa do presidente, Emmanuel Macron, de aumentar em mais de € 6 bilhões os investimentos para defesa, em um mundo com diversas ameaças externas, especialmente a russa.

Taxar super-ricos

O jornal Le Monde cita outra possibilidade estudada pelo governo: uma taxa suplementar para os mais ricos, de aproximadamente 2% sobre patrimônios superiores a € 100 milhões. O diário lembra, no entanto, que uma medida similar foi aprovada na Assembleia Nacional em fevereiro e depois rejeitada no Senado, no mês passado.

A reportagem destaca que o governo precisa de consenso para aprovar o orçamento e evitar uma nova moção de censura. Para isso, o primeiro-ministro deve fazer reuniões com os diferentes partidos durante o recesso das férias de verão, antes de o texto ser discutido no Parlamento, possivelmente em outubro.

Para o jornal Le Figaro, além da estabilidade política, é a credibilidade da França que está em jogo. O diário analisa o desejo do presidente francês de manter os serviços à população, mas sem aumentar o custo do trabalho e nem impostos dos franceses.