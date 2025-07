Israel: saída de partido ultraortodoxo ameaça coalizão governista de Netanyahu

Um partido religioso anunciou sua saída da coalizão governista em Israel, por oposição à revogação da isenção do serviço militar anteriormente concedida a estudantes judeus ultraortodoxos. A retirada deixa o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com uma maioria muito estreita no Parlamento. A crise no governo pode se agravar ainda mais. O partido sefardita Shas, por sua vez, ainda não deixou claras suas intenções.

As cartas de renúncia dos ultraortodoxos asquenazes do partido Degel Hatora (A Bandeira da Torá) passarão a valer em até 48 horas. A coalizão governista de Benyamin Netanyahu, que se mantém graças a uma aliança entre o partido do primeiro-ministro, o Likud, formações de extrema direita e partidos judeus ultraortodoxos, ficará com uma maioria apertada: 61 deputados dos 120 da Knesset, segundo o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul.