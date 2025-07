Nova taxa sobre transferências internacionais nos EUA pode penalizar imigrantes e economias do Sul global

O objetivo declarado da nova taxa é duplo: financiar ações de segurança nas fronteiras e operações da polícia de imigração, além de desencorajar a permanência e a chegada de novos migrantes ao país. A administração Trump assume abertamente o caráter dissuasório da medida, que pode afetar diretamente milhões de imigrantes e suas famílias no exterior.

Na prática, o impacto será significativo. Um imigrante que deseje enviar US$ 100 para parentes em seu país de origem terá que arcar não apenas com os 6% já cobrados em taxas bancárias, mas também com os 3,5% adicionais do novo imposto. Isso elevará o custo total da operação para cerca de US$ 10,50 ? um aumento que pode comprometer o envio regular de remessas, fundamentais para a economia de diversos países do Sul global.

Países do Sul serão os mais afetados

A decisão penalizará alguns países mais do que outros e os países do Sul global são os que estão mais preocupados. A Índia, país que recebe mais transferências de dinheiro de sua diáspora no mundo, vem em primeiro lugar. Em 2024, segundo o Banco Central indiano, as remessas internacionais representaram 3,5% do seu produto interno bruto (PIB).

A América Latina também será fortemente afetada. No ano passado, a região recebeu US$ 160 bilhões de remessas financeiras e os Estados Unidos foram o principal país de origem desse dinheiro. Segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, oito em cada 10 migrantes latino-americanos transferem dinheiro para seus familiares, que dependem disso para viver.

