ONG denuncia ataque israelense a instalações de água em Gaza

Devido à falta de combustível causada pelo bloqueio israelense ao território, várias instalações de distribuição de água estão fora de serviço. No domingo (13) várias pessoas, incluindo crianças, foram mortas por um bombardeio israelense perto de uma usina de dessalinização, no acampamento de Nuiserat, no centro de Gaza.

Aabla Jounaïdi, enviada especial da RFI a Jerusalém

De volta de Gaza há alguns dias, Scott Lea, diretor nacional da ONG International Rescue Committee (Comitê Internacional de Resgate), descreve um sistema de abastecimento destruído. Segundo ele, os acampamentos de deslocados e tendas estão por toda parte, ao longo das estradas, na praia e até mesmo em um antigo parque de diversões, como no caso do acampamento Asdaa. "As pessoas são forçadas a viver em áreas desprovidas de serviços básicos como água ou esgoto. Essas pessoas não têm outra escolha", lamenta.