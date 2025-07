Plano do governo francês para conter dívida inclui congelamento de salários e supressão de feriados

Bayrou também afirmou que a França se transformou em "viciado na despesa pública" como introdução para a apresentação de um plano dividido em duas partes: a primeira para deter a progressão da dívida, e a segunda para estimular a produtividade.

O déficit público da França atingiu 5,8% do PIB em 2024, e a dívida pública representa quase 114% do PIB, a terceira maior da zona do euro, atrás apenas da Grécia e da Itália.

O plano plurianual, começa a ser aplicado em 2026 e tem o objetivo de estabilizar dívida em quatro anos. O primeiro-ministro afirmou que todos vão ter que apertar o cinto, mas garantiu que a austeridade não vai colocar em risco a competitividade das empresas francesas.

Esforços de "guerra"

Em princípio, o corte no orçamento deveria ser de € 40 bilhões, mas teve que ser revisto para incluir as novas despesas com defesa anunciadas pelo governo, chegando agora a quase € 44 bilhões.

"A guerra voltou e não podemos deixar nossos cidadãos submetidos apenas às escolhas americanas", argumentou Bayrou em seu discurso, citando o conflito na Ucrânia para justificar investimentos em um "esforço de rearmamento que mobiliza todas as nações europeias".