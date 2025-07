Reino Unido concede indenização pela primeira vez para vítima de exorcismo homofóbico

Um homem homossexual recebeu uma indenização de uma paróquia na Inglaterra após ter sido submetido a um suposto exorcismo com o objetivo de "purificá-lo" de sua orientação sexual. Matthew Drapper, de 37 anos, era voluntário em uma congregação anglicano-batista em Sheffield, no norte da Inglaterra, quando foi convidado para um "fim de semana com Deus", em 2014. No Brasil, a influenciadora bolsonarista Karol Eller tirou a própria vida após se submeter a um procedimento do gênero em 2023.

Durante o evento, líderes da igreja afirmaram que a "impureza sexual" de Drapper havia permitido a entrada de demônios em seu corpo. Em seguida, ele foi submetido a uma sessão de oração conduzida por um casal, com o objetivo de expulsar esses supostos demônios - uma tentativa de "cura gay" apresentada como ritual religioso. Drapper relatou que, após a experiência, ficou profundamente deprimido e chegou a considerar o suicídio.

Investigação e reparação inédita

Em 2019, ele apresentou uma queixa formal à igreja e pediu um pedido de desculpas. No entanto, sua denúncia foi ignorada por falta de provas. Drapper então recorreu a uma organização beneficente, que conduziu uma investigação. No ano passado, a entidade concluiu que as orações tinham, de fato, a intenção de modificar sua identidade sexual.