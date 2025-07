UE aperta cerco digital: conheça app que irá bloquear conteúdo adulto para crianças e adolescentes

Leia tambémFrança ameaça fechar sites pornôs que não proibirem acesso a menores

Proteção contra o assédio virtual

Além do controle de idade, a Comissão propôs novas medidas para combater o assédio virtual: contas de menores deverão ser, desde a abertura, obrigatoriamente privadas. Crianças e adolescentes devem poder bloquear outros usuários ou silenciá-los. Além disso, as plataformas deverão proibir o download e as capturas de tela de conteúdos postados por menores, a fim de evitar a difusão não autorizada de imagens íntimas.

"Essas diretrizes, junto com o novo projeto de verificação de idade, são um avanço importante", declarou Virkkunen. "As plataformas não têm mais desculpas para continuar práticas que colocam crianças em risco", disse.

Conselho de Estado restabelece verificação de idade

O governo francês tem travado uma disputa com empresas do setor de conteúdo pornográfico, como a Aylo (controladora dos sites YouPorn e Pornhub) e a Hammy Limited, operadora do Xhamster, que tentaram suspender o controle de idade de usuários por meio de um recurso judicial. Depois de analisar as alegações das empresas, a maior corte administrativa do país rejeitou o pedido de suspensão apresentado inicialmente.