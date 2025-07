Economistas apontam desequilíbrios no plano de cortes de despesas anunciado pelo governo francês

Outra medida do plano que cristaliza as críticas é a eliminação de dois feriados, que poderiam ser a Segunda-feira de Páscoa e o 8 de Maio, dia em que se comemora a vitória dos aliados contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O objetivo, segundo o premiê, seria impulsionar a atividade econômica, considerada insuficiente na França.

Leia tambémPremiê francês alerta para crise orçamentária e acusa país de "não trabalhar o suficiente"

Na avaliação do economista Olivier Redoulès, do Instituto de Economia Rexecode, os trabalhadores da maioria dos países do norte da Europa, como Alemanha e Dinamarca, já trabalham um número maior de horas por habitante economicamente ativo do que na França. Entretanto, Redoulès acredita que, de acordo com o plano apresentado pelo chefe de governo francês, os sindicatos irão reivindicar um aumento de salário proporcional ao incremento da carga de trabalho.

"Nos países do norte da Europa, o diálogo social funciona bem. O que faltou no discurso do primeiro-ministro francês foi pedir um engajamento dos sindicatos laborais e patronais para ver como os dois dias adicionais trabalhados no ano poderiam se traduzir num ganho para a economia", afirmou o Olivier Redoulès.

O plano também prevê uma redução no reembolso de medicamentos à população e um "imposto de solidariedade" para os mais ricos, de modo que o esforço da nação seja "equitativo".

"Faltou a palavra patrimônio"

"Em relação à saúde e ao congelamento das pensões e alíquotas do IR, todos entenderam muito bem o que o primeiro-ministro propôs. Já a contribuição dos mais ricos não foi detalhada. O que faltou nos anúncios foi a palavra 'patrimônio'", apontou Joceran Gouy-Waz. "Em 1995, o patrimônio acumulado nas mãos dos franceses correspondia a 4,6 vezes o valor do PIB; hoje, ele equivale a cerca de nove vezes o PIB", destaca.