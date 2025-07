'Nation branding': quando o marketing transforma um destino em sucesso turístico mundial

O turismo mundial celebra a disparada dos números de visitantes percorrendo o planeta a lazer: em 2024, o setor recuperou os resultados pré-pandemia de Covid-19 e a tendência é que 2025 feche com novos recordes. O sucesso de uma série streaming ou um post nas redes sociais podem catapultar um novo destino turístico - à condição que os países ou cidades estejam preparados para receber uma invasão de visitantes.

Apesar das preocupações crescentes com o impacto ambiental do turismo de massa, com as guerras em curso e a inflação em alta, os dados da ONU Turismo sinalizam bons ventos para o setor. Mais de 300 milhões de visitantes viajaram ao exterior no primeiro trimestre do ano, 5% a mais do que no mesmo período de 2024. Neste contexto, as ferramentas digitais deram impulso aos profissionais que trabalham para melhorar a imagem de um lugar aos olhos do resto mundo: o chamado nation branding.

A especialidade busca aumentar a atratividade e a "simpatia" por uma cidade, região ou país, que pode despontar como um novo destino turístico por diferentes razões - a realização de um evento marcante, a locação em um filme, ou uma nova empresa que ali se instale.