Portugal aprova pacote anti-imigração; medida pode afetar brasileiros diretamente

A tramitação acelerada do projeto gerou críticas da oposição e de entidades da sociedade civil. Durante a votação, dezenas de imigrantes e apoiadores compareceram ao Parlamento vestidos de preto, em protesto silencioso contra as medidas. O deputado socialista Pedro Delgado Alves acusou o governo de "atropelar" o processo legislativo e de se deixar "sequestrar pela extrema direita".

Guinada na política migratória portuguesa

O apoio do Chega foi decisivo para a aprovação. Em troca dos 60 votos do partido de extrema direita, o governo aceitou alterações no texto, como a exigência de comprovação de convivência prévia no exterior para casais em processo de reagrupamento familiar, e a proibição de concessão de vistos a quem já esteve em situação irregular no país.

Desde que assumiu o poder em março de 2024, o governo de Luís Montenegro tem promovido uma guinada na política migratória portuguesa, antes considerada uma das mais abertas da Europa. Segundo dados oficiais, no final de 2024, o país contava com 1,55 milhão de estrangeiros, número quatro vezes maior do que em 2017. Atualmente, este número representa cerca de 15% da população total.

A deputada de extrema direita Vanessa Barata justificou as mudanças afirmando que "durante anos, o Partido Socialista promoveu uma política de portas abertas, sem critérios". Já a oposição alerta para os impactos sociais e econômicos das novas regras, especialmente em setores que dependem da mão de obra imigrante.

(Com agências)