União Europeia propõe mobilizar € 100 bilhões para Ucrânia em um período de seis anos

O comissário de Orçamento da União Europeia, Piotr Serafin, afirmou nesta quarta-feira (16) em Bruxelas que o bloco pretende dar uma ajuda financeira de mais de R$ 600 bilhões à Ucrânia. A declaração foi feita durante a apresentação do orçamento europeu para o período de 2028-2034.

"Estamos reservando até € 100 bilhões fora dos limites do QFP (Quadro Financeiro Plurianual) para a Ucrânia, nosso parceiro estratégico", detalhou Piotr Serafin, explicando que o auxílio é para o período do novo orçamento. "Este é um compromisso de longo prazo com a recuperação e reconstrução da Ucrânia", garantiu o comissário.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que esse valor será destinado à Ucrânia encontrar "seu caminho para a adesão à União Europeia".