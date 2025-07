Forças governamentais sírias se retiram de Sueida e drusos passam a controlar segurança na região

Na quarta-feira, o secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou "um acordo para pôr fim à situação instável e aterrorizante" na Síria. Os americanos pediram ao governo sírio para se retirar da zona de conflito no sul do país para acalmar as tensões com Israel.

Trégua temporária?

Em entrevista à RFI, o deputado Walid Joumblatt, representante da minoria drusa e líder do Partido Socialista Progressista no Líbano, afirmou temer que o acordo de trégua em Sueida tenha apenas um efeito temporário.

"Este cessar-fogo é muito frágil porque nem todos em Sueida aceitaram o acordo assinado por uma facção drusa com o governo sírio", explicou o parlamentar. "Essa facção, composta por chefes religiosos, é totalmente contrária à presença do Estado sírio em Sueida e dará continuidade à sua reivindicação de que a província seja separada do resto do país", disse Joumblatt.

O deputado druso enfatizou que há vários anos políticos israelenses vêm tentando fragmentar a Síria. "O que está em jogo, agora, é um contexto estratégico e histórico totalmente diferente da antiga Síria. Essa gente busca dividir a Síria, com o apoio de Israel", destacou. Sem a presença das forças do governo, Joumblatt teme que "Sueida fique ainda mais vulnerável às ambições do governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seus ministros radicais".

(RFI com AFP)