França encerra presença militar de 60 Anos no Senegal, mas mantém cooperação

Após mais de seis décadas de presença militar francesa contínua, as duas últimas instalações militares francesas no Senegal foram oficialmente entregues nesta quinta-feira (17), em uma cerimônia militar no Camp Geille, a maior base militar no centro de Dacar. O ato marca o fim da presença permanente do exército francês no país africano. A transição para a bandeira senegalesa tem grande valor simbólico.

Com Léa-Lisa Westerhoff, correspondente da RFI em Dakar

Ao som do hino nacional, a bandeira verde, amarela e vermelha do Senegal foi hasteada em Camp Geille, no lugar da bandeira francesa. Um símbolo e tanto, pois o local no coração da capital, no distrito de Ouakam, é a maior das seis bases remanescentes do Exército francês em Dacar, com cinco hectares. Também foi a última base militar francesa na África Ocidental a ser fechada ? assim como o posto militar francês no aeroporto de Dacar ?, sinalizando uma redefinição mais ampla da cooperação militar entre a França e a África.