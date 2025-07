França vai libertar Georges Abdallah, militante libanês pró-palestino preso há décadas no país

A justiça francesa ordenou nesta quinta-feira (17) a libertação do militante libanês pró-palestino Georges Ibrahim Abdallah, condenado em 1987 pelo assassinato de diplomatas israelenses e americanos em Paris. Detido há mais de 40 anos, ele é um dos prisioneiros mais antigos da França.

A liberação do libanês Georges Abdallah ocorrerá no dia 25 de julho. O Tribunal de Apelação tomou a decisão durante uma audiência, não aberta ao público, no Palácio de Justiça de Paris. A sessão aconteceu sem a presença de Georges Abdallah, de 74 anos, que está detido na prisão de Lannemezan, na região dos Alpes franceses.

A corte considerou a detenção do libanês "desproporcional" em relação aos crimes cometidos e concluiu que, aos 74 anos, o prisioneiro "idoso", não representa mais risco à ordem pública. Abdallah, deseja "passar seus últimos dias" em sua aldeia no norte do Líbano, indica o comunicado.