Tarifas dos EUA ao Brasil colocam países da América do Sul em alerta

A aplicação de tarifas de 50% sobre todas as exportações brasileiras aos Estados Unidos, anunciada por Donald Trump, tem gerado preocupação nos países sul-americanos, especialmente nos governados pela esquerda e com menos capacidade de resposta do que o Brasil. Na próxima segunda-feira, cinco presidentes de esquerda da região se reúnem em Santiago, no Chile, tendo essa preocupação como um dos pontos a serem debatidos.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

Pela primeira vez, o presidente americano combinou abertamente argumentos comerciais com ideológicos para justificar a aplicação de tarifas adicionais, procurando influenciar um poder independente de um Estado democrático. Até onde a Casa Branca pode aplicar sanções comerciais por motivações políticas e ideológicas?