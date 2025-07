Papa lamenta ataque de Israel à única igreja católica de Gaza que deixou dois mortos

Ataques em outros pontos da Faixa de Gaza

A Defesa Civil em Gaza confirmou que duas pessoas foram mortas na quinta-feira por um ataque israelense à única igreja católica latina no território palestino, devastado por 21 meses de guerra.

O exército israelense, em comunicado, informou estar ciente das vítimas e dos danos causados à Igreja da Sagrada Família. As circunstâncias do "incidente" estão sendo examinadas e as conclusões da investigação serão divulgadas com total transparência, garante o texto.

O exército israelense destacou ainda que faz todo o possível para poupar civis e infraestruturas civis, incluindo locais religiosos, e lamenta os danos causados a um local de culto ou a civis.

Um palestino, sua esposa e seus cinco filhos foram mortos na quinta-feira em um ataque aéreo do exército israelense em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, segundo médicos palestinos.

Oito homens encarregados da segurança de comboios de ajuda alimentar também foram mortos no norte do enclave, além de três pessoas no centro e quatro em Zeitoun, no leste, segundo fontes médicas.