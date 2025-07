Projeto ambiental aprovado no Brasil gera críticas internacionais

O canal canadense CBC chamou atenção para o fato de que o projeto foi aprovado em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a conferência climática da ONU. A emissora observou que, embora haja críticas ao excesso de burocracia no licenciamento, "a abordagem adotada pelo Congresso provavelmente causará muito mais danos do que benefícios".

A CBC também comparou a proposta brasileira ao projeto de lei C-5, em tramitação no Canadá, que permite ao governo federal aprovar grandes empreendimentos com menos exigências legais. "O Brasil vai se desalinhando completamente dos melhores padrões internacionais", afirmou Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, citada pelo site canadense.

A agência italiana ANSA também repercutiu a notícia, destacando que o projeto "enfraquece as normas sobre licenciamento ambiental" e pode "reduzir o controle sobre atividades que causam degradação e colocam em risco comunidades tradicionais". A agência ressaltou a divisão dentro do governo Lula, com o Ministério do Meio Ambiente se opondo à proposta, enquanto outras pastas, como Agricultura, Minas e Energia, apoiaram a medida.

Agora, o texto segue para sanção presidencial. Lula pode vetar total ou parcialmente o projeto. Mas como resume The Guardian, o resultado pode desencadear uma batalha no Supremo Tribunal Federal, "já que especialistas jurídicos argumentam que a nova lei é inconstitucional".