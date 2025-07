Toneladas de ajuda alimentar para crianças desnutridas apodrecem em Dubai após fim do apoio dos EUA

"Sabendo há meses que esses alimentos têm data de validade, por que o Departamento de Estado decidiu queimá-los em vez de distribuí-los a crianças famintas?", criticou o senador. "Não tenho uma resposta satisfatória para essa pergunta, estou tão angustiado quanto você", respondeu Michael Rigas.

US$ 130 mil serão gastos para incinerar US$ 800 mil em alimentos

O senador Kaine disse que havia levantado a questão com o secretário de Estado Marco Rubio já em março e lamentou o fato de que nada havia sido feito, com o governo "preferindo manter o depósito fechado, deixar os alimentos expirarem e depois queimá-los", acusou.

Michael Rigas finalmente reconheceu que isso era uma consequência direta do fechamento da USAID. Diante dos senadores, ele prometeu investigar a polêmica.

De acordo com a revista The Atlantic, os Estados Unidos compraram pacotes de biscoitos no final do governo de Joe Biden por cerca de US$ 800 mil. Por fim, os americanos gastarão mais US$ 130 mil para destruí-los. No total, serão 500 toneladas de alimentos estagnados em Dubai, antes destinados a alimentar 27 mil crianças com desnutrição aguda no Afeganistão e no Paquistão.

Depois de mais de seis décadas, a USAID deixou de existir oficialmente em 1º de julho como parte dos enormes cortes orçamentários buscados pelo governo Trump, que considerou que a USAID não estava atendendo aos interesses dos Estados Unidos. A agência foi incorporada ao Departamento de Estado. O seu fechamento repentino causou uma crise nos círculos de distribuição de ajuda humanitária.