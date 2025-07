Ultranacionalistas do Japão miram imigrantes antes das eleições: 'volte para o seu país'

"Nem com a Rússia, nem com a China, nem com os Estados Unidos. Não temos nada disso. Mantemos uma diplomacia equilibrada com todos os países", afirmou. A posição do Sanseito sobre a Rússia já havia sido criticada anteriormente, quando o líder do partido declarou que a Rússia não deveria ser totalmente responsabilizada pela guerra na Ucrânia.

Riscos para o governo de Shigeru Ishiba

Essa virada ocorre em um momento em que a coalizão no poder no Japão, formada pelo PLD e seu aliado Komeito, muito impopular, corre o risco de perder sua maioria, o que enfraqueceria ainda mais o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que está no cargo há menos de um ano e já se vê prejudicado pela inflação - o preço do arroz dobrou em um ano -, escândalos e a crescente desconfiança dos eleitores.

Se a coalizão perder a maioria, isso mergulharia o país em uma crise política grave, algo inédito desde a Segunda Guerra Mundial. Ishiba poderia até ser forçado a renunciar.

Estrangeiros no Japão

A primeira onda de trabalhadores estrangeiros chegou nos anos 1980 e 1990, quando o Japão resolve flexibilizar a entrada de descendentes de japoneses que imigraram para a América do Sul, principalmente para o Brasil, os chamados "dekassegui".