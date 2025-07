França condena ataque de Israel à igreja em Gaza e imprensa homenageia padre argentino ferido

Romanelli teve ferimentos leves e já voltou a exercer suas funções. Ele anunciou que fará uma visita eclesiástica a Gaza.

Papa Francisco ligava diariamente para Romanelli

La Croix destaca "o incansável trabalho" que o pároco realiza para alertar as autoridades sobre as atrocidades do conflito. Antes de 7 de outubro de 2023, a Sagrada Família contabilizava 1.017 fiéis, e gerenciava uma escola do Patriarcado Latino de Jerusalém de cerca de 300 alunos, uma creche que acolhia 50 crianças e dois grupos pastorais que organizavam atividades.

Atualmente, a igreja acolhe cerca de 500 pessoas deslocadas - cristãs e muçulmanas. A maioria vive acampada ao redor da instituição.

Sob o pontificado de papa Francisco, a paróquia da Cidade de Gaza, no norte do enclave, estava no centro das preocupações do sumo pontífice argentino, salienta La Croix. "Todas as noites, até os últimos dias de sua vida", Jorge Bergoglio fazia uma chamada de vídeo a Romanelli para obter notícias sobre a situação no local, diz a matéria.

O canal BFMTV exibe nesta manhã uma entrevista com o filho de uma das vítimas do ataque. O palestino Shadi Abou Daoud conta que um tanque israelense mirou na igreja, atingindo vários civis, entre eles, sua mãe, de 70 anos, que morreu após ser atingida por tiros na cabeça.