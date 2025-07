Francês que escapou de execução na Indonésia é solto na França: 'Dia excepcional'

Dois brasileiros já foram executados no país. Serge Atlaoui foi retirado na última hora da lista de execução no dia em que um deles, Rodrigo Gularte, foi morto, em 2015 (relembre o caso abaixo). O francês Atlaoui deveria ter sido executado com outros nove condenados, mas obteve um adiamento da pena após intensa pressão diplomática das autoridades francesas. Naquele dia, em 28 de abril de 2015, a filipina Mary Jane Veloso, também conseguiu escapar do pelotão de execução por fuzilamento, condenada por tráfico de drogas.

"É evidente que o trabalho diplomático ao longo de todos esses anos trouxe meu marido de volta e garantiu que, na França, pudéssemos ter um caminho para a liberdade", enfatizou a esposa do francês, Sabine Atlaoui, à emissora RTL. A condenação dele causou forte comoção no país: figuras públicas se uniram para apoiá-lo e ele se tornou um símbolo da luta contra a pena de morte.

Sob a liderança do atual presidente indonésio, Prabowo Subianto, Jacarta abriu caminho para possíveis repatriações de prisioneiros no início de novembro de 2024, indicando que também estava em negociações com as Filipinas e a Austrália.

Adaptação da pena na França

Mary Jane Veloso foi repatriada para Manila em 18 de dezembro, e Serge Atlaoui foi transferido para a França em fevereiro passado. Seu retorno confrontou os tribunais com o caso inédito de adaptação da pena de morte, abolida da lei francesa desde 1981. Os tribunais franceses não tinham jurisdição sobre o mérito do caso, que havia sido definitivamente decidido na Indonésia, e só podiam deliberar sobre a sentença de Serge Atlaoui, hoje com 61 anos.

O Ministério Público de Pontoise solicitou então a prisão perpétua, argumentando que, como a pena de morte era a pena máxima possível, deveria ser substituída pela mais "rigorosa" prevista na lei francesa. O tribunal acabou impondo a pena máxima por fabricação e produção de narcóticos em uma quadrilha organizada: 30 anos de prisão. Na última terça-feira, a libertação dele em regime condicional foi autorizada, um direito que, segundo a lei a francesa, ele dispunha desde 2011.