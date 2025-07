Livro Minha Luta, de Hitler, completa 100 anos; obra antecipou horrores do nazismo

O ministro da Propaganda do regime, Joseph Goebbels, disse ter lido o primeiro volume com "empolgação". Já o Heinrich Himmler, dirigente das forças militares, chegou à conclusão de que ele continha "uma quantidade incrível de verdades". Só a partir de 1930, os números de vendas aumentaram visivelmente, paralelamente à ascensão de Hitler e de seu movimento nazista.

A partir de então, com a tomada do poder pelos nazistas, as vendas dispararam e, até o final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 12 milhões de exemplares haviam sido comercializados. Até 1945, o livro havia sido traduzido para ao menos 17 idiomas.

Livro nunca foi proibido na Alemanha

A obra de Hitler nunca foi formalmente proibida na Alemanha. O que ocorreu foi que, depois da Segunda Guerra, os direitos sobre o livro foram para o estado da Baviera, no sul da Alemanha, onde o ditador teve sua última residência registrada. Nas décadas seguintes, o governo bávaro impediu reedições do texto.

No início de 2016, os direitos de publicação caíram em domínio público, fazendo com que a obra pudesse, em tese, ser livremente publicada. Mas as autoridades alemãs alertam que a publicação e comercialização sem o acompanhamento de comentários que tragam uma contextualização do conteúdo pode ser considerada crime de incitação ao ódio.

Já vender ou possuir cópias antigas não é autorizado. É possível achar edições antigas em sebos alemães ou sites de antiguidades. Em portais online, os preços de edições de antes de 1945 chegam a custar centenas de euros.