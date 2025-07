O que levou Donald Trump a mudar de ideia e retomar apoio militar à Ucrânia?

"Equipamentos militares no valor de vários bilhões de dólares serão comprados dos Estados Unidos, enviados à Otan e rapidamente distribuídos para o campo de batalha", em particular "sistemas de mísseis de defesa aérea Patriot", disse Trump, ao receber o secretário-geral da organização, Mark Rutte, na Casa Branca. Repetindo que estava "descontente" com Vladimir Putin, que continua bombardeando a Ucrânia quando "achávamos que tínhamos um acordo em cerca de quatro ocasiões", Donald Trump também ameaçou sancionar a Rússia e os parceiros comerciais de Moscou.

O republicano ameaçou aumentar em 100% as taxas alfandegárias "secundárias" a Moscou, se o Kremlin não chegar a um acordo de cessar-fogo com Kiev em 50 dias.

Para Ulrich Bounat, analista geopolítico, pesquisador associado do Open Diplomacy Institute e especialista em Europa Central e Oriental, essa reviravolta do presidente americano é resultado do "contexto", mas também de uma certa "exasperação". Enquanto Donald Trump "consegue obter tudo o que quer dos europeus, o que alimenta sua sensação de só obter vitórias de um lado", ele sente frustração com Vladimir Putin, que não cede às suas exigências.

Depois de obter uma mudança significativa de seus aliados na última cúpula da Otan, em junho, com um aumento da meta de gastos com defesa para 5% do PIB até 2035 - um pedido que Washington fazia há anos -, Trump antecipou que "os Estados Unidos não comprarão essas armas". "Nós as fabricamos, eles pagam!", insistiu, apontando para os países europeus.

Satisfação para o público interno

O "acordo" se assemelha a uma vitória política para Washington, explicou Camille Grand, pesquisador do Conselho Europeu de Relações Exteriores e ex-secretário-geral-adjunto da Otan para Investimentos em Defesa, à RFI. Ao contrário do que acontecia sob o governo Biden, as "armas americanas serão enviadas para a Ucrânia, mas a maior parte delas não serão mais pagas pelo contribuinte americano", afirmou. A mudança permite que o republicano demonstre ao seu eleitorado que esse novo apoio a Kiev não lhe custará nada, e que ele transferiu com sucesso o ônus da ajuda para os europeus.