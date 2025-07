Shows de reencontro do Oasis geram 1 bilhão de libras para economia do Reino Unido

A turnê de reencontro da banda Oasis está impulsionando significativamente a economia do Reino Unido. Enquanto o grupo britânico segue com shows neste fim de semana em Manchester, os números impressionam: mais de 1 bilhão de libras esterlinas já foram injetadas na economia local e nacional. O fenômeno musical está se transformando em um verdadeiro motor econômico para o país.

Manchester, cidade natal dos irmãos Liam e Noel Gallagher, se prepara para um dos eventos culturais mais aguardados do ano: os shows da turnê "Oasis Live 25", que devem atrair cerca de 500 mil fãs do mundo todo. O reencontro não representa apenas um grande momento para a música, mas também um enorme impacto econômico.

Os hotéis estão lotados, com os preços das diárias multiplicados por cinco, os bares estão cheios, as lojas com produtos do grupo são tomadas por consumidores, e a cidade inteira aproveita o crescimento da chamada "economia da experiência". Os visitantes estendem a estadia, visitam locais emblemáticos ligados à banda, consomem bastante e movimentam o turismo musical, o que gera milhões de libras em receitas para a cidade.