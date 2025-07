Trump ameaça processar dono da Fox News após reportagem explosiva sobre o escândalo Epstein

Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira (18) processar Rupert Murdoch após a publicação na véspera pelo Wall Street Journal, propriedade do magnata da mídia, de uma reportagem explosiva atribuindo ao presidente norte-americano uma carta obscena supostamente enviada a Jeffrey Epstein em seu aniversário de 50 anos, no início dos anos 2000, quando o chefe de Estado atuava no setor imobiliário. Há seis meses, Trump alimenta uma guerra hostil contra a imprensa, alerta a ONG Repórteres Sem Fronteiras. Murdoch também é o fundador da Fox News, emissora líder de audiência nos EUA, atualmente sob o comando do filho do magnata, Lachlan Murdoch.

Trump determinou nesta sexta-feira (18) que sua procuradora-geral solicite a divulgação de documentos no caso do investidor Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais. O chefe da Casa Branca também pediu à procuradora-geral Pam Bondi a divulgação de todos os depoimentos "relevantes" do processo judicial relacionados a Epstein, que foi encontrado morto em sua cela em 2019, antes do julgamento.

Bondi confirmou que está preparada para pedir a um tribunal nesta sexta-feira que levante o sigilo sobre os depoimentos do grande júri neste caso.