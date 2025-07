UE aprova 'uma das rodadas mais severas' de sanções contra a Rússia e visa petróleo

A União Europeia (UE) chegou a um acordo sobre 18ª rodada de sanções contra a Rússia em represália à guerra na Ucrânia, incluindo uma série de medidas destinadas a prejudicar ainda mais a indústria de petróleo e energia russa. "A UE acaba de aprovar um dos seus conjuntos de sanções mais severos contra a Rússia até o momento", anunciou Kaja Kallas, chefe de política externa do bloco europeu.

O novo pacote diminui o teto de preços do petróleo russo para US$ 47,60 por barril, informaram diplomatas à Reuters. O valor é bastante inferior à cotação internacional do óleo, de cerca de US$ 70 pelo barril de Brent.

"Continuaremos a aumentar os custos da guerra, de modo que cessar a agressão se torne o único caminho para Moscou", acrescentou Kallas, na manhã desta sexta-feira (18).