Acordo entre El Salvador e EUA põe fim à prisão de dezenas de venezuelanos

A operação também envolveu o retorno de sete crianças "salvas de situações de sequestro", segundo o ministro do Interior, Diosdado Cabello. Elas fazem parte do grupo de menores separados de suas famílias durante o processo de deportação.

O Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), construído por Bukele em sua luta contra as gangues, recebeu apoio financeiro dos Estados Unidos para manter os venezuelanos detidos. A prática foi denunciada repetidas vezes por organizações de direitos humanos, que apontam violações no tratamento dos presos, proibidos de receber visitas ou fazer ligações.

Desde fevereiro, mais de 8.200 venezuelanos foram repatriados de países como Estados Unidos e México, entre eles cerca de mil crianças.

(Com AFP)