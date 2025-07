Apesar de ultimato de Trump, Rússia intensifica ataques contra Ucrânia, que revida com drones em Moscou

De acordo com a polícia nacional, uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas nesses ataques aéreos, que danificaram "empresas" e "prédios residenciais", além de causara incêndios que foram posteriormente extintos pelos bombeiros.

A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 344 drones e 35 mísseis contra a Ucrânia durante a noite passada. O exército ucraniano conseguiu abater 208 desses alvos. "Cinco mísseis e 30 drones de ataque atingiram 12 locais, e destroços de mísseis abatidos caíram em sete locais", informaram os militares.

Em seu relatório diário, o ministério da Defesa russo afirmou ter atingido locais de um "complexo militar-industrial" na Ucrânia durante a noite com drones e mísseis. Moscou também afirmou ter abatido 83 drones ucranianos na Rússia, incluindo 16 sobre a região de Moscou.

A Russian Railways, empresa ferroviária russa, informou que o tráfego entre as cidades de Likhaya e Zamchalovo, localizadas perto da fronteira com a Ucrânia, na região de Rostov, sudoeste da Rússia, foi brevemente interrompido. "Destroços de drones em queda", causaram essa interrupção, feriram uma pessoa e causaram atrasos, acrescentou a mesma fonte.

Ultimato de Trump não teve efeito imediato

Apesar do ultimato do presidente americano Donald Trump a Moscou para encerrar o conflito, as ofensivas continuam de ambos os lados. Na noite de quinta para sexta-feira, ataques russos mataram pelo menos seis pessoas em várias regiões ucranianas, segundo as autoridades do país.