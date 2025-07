EUA: com poderes ampliados, agentes da polícia anti-imigração de Trump espalham terror

As revistas semanais francesas analisam o governo Donald Trump sob várias facetas. L'Express traz as ações da polícia de imigração ICE. Criada após o 11 de setembro, a agência opera com poderes ampliados neste segundo mandato Trump.

Os agentes da ICE podem agir mascarados, sem identificação ou uniforme, e não precisam de mandado judicial, inclusive para prisões em escolas, hospitais ou locais de culto. Têm autorização total para se defender de manifestantes.

As táticas da ICE são descritas como "militares" e "agressivas", comparáveis a uma "polícia secreta" que faz pessoas "desaparecerem". A revista cita exemplos de prisões arbitrárias, invasão a um restaurante em San Diego com gás lacrimogêneo e a prisão equivocada de um requerente de asilo guatemalteco, cujo carro teve o vidro quebrado com uma marreta, além da agressão a um jardineiro mexicano, que tem três filhos servindo no exército americano.