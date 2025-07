Extrema direita ameaça coalizão de governo em eleições para renovar Senado do Japão

O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, do conservador Partido Liberal-Democrata (PLD), enfrenta um momento decisivo neste domingo (20), quando o Japão realiza eleições para renovar metade dos assentos do Senado no Parlamento. Após perder a maioria na Câmara dos Deputados em outubro de 2024, o risco agora é que a coalizão governista também seja derrotada no Senado ? cenário inédito no país desde a Segunda Guerra Mundial.

Há meses, a aliança entre o PLD e o pequeno partido Komeito tem dificuldade para convencer os eleitores japoneses. Sem maioria entre os deputados, a administração Ishiba governa com apoio instável de pequenos partidos de oposição.