'Não é por mim, mas por todas': Avignon revive o julgamento Pelicot em poderosa noite teatral

Por "todas as mulheres"

"Não é por mim que testemunho, mas por todas as mulheres que sofrem submissão química", disse a atriz Ariane Ascaride, que foi a primeira a dar voz a Gisèle Pelicot no palco do claustro das carmelitas, transformado em tribunal, onde, durante quatro horas, cerca de 50 participantes reconstituíram os momentos-chave dos três meses deste julgamento fora do comum.

"Prolongar o gesto de Gisèle Pelicot", que recusou que as audiências, realizadas de setembro a dezembro de 2024, fossem fechadas ao público, "foi algo óbvio para todos", explicou o diretor suíço Milo Rau, 48, que idealizou essa noite de leituras em Viena, na Áustria, em junho.

Para ele, era impensável não apresentar uma versão - mais curta e com atores francófonos - em Avignon, durante o festival de teatro, a poucos metros do tribunal onde aconteceram os debates sobre esta mulher de 72 anos, drogada e estuprada durante cerca de dez anos por seu marido e dezenas de homens recrutados pela internet.

Para qualificar o evento, Rau, acostumado ao teatro documental, prefere o termo "oratório": "é algo reconstruído, não só arquivos, são reescrituras, mas também porque tem um ritmo épico".

Gisèle Pelicot "transformou o tribunal em teatro, e nós transformamos o teatro em tribunal", destaca o diretor, que já trabalhou em outras produções baseadas em casos judiciais.