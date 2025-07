Naufrágio de barco turístico no Vietnã deixa dezenas de mortos; cerca de 20 crianças estavam a bordo

O serviço de guarda-costeira resgatou 11 pessoas com vida e encontrou 34 corpos, enquanto as buscas continuam durante a noite na tentativa de localizar os desaparecidos. Mais de 20 crianças estavam a bordo, o que aumenta a comoção com a tragédia.

Tempestade

Testemunhas relataram a violência da mudança súbita no tempo. "O céu escureceu por volta das 14h, e começou a cair granizo do tamanho de um dedo do pé, seguido de uma chuva torrencial", contou Tran Trong Hung, morador da região.

O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, expressou condolências às famílias das vítimas e ordenou o reforço imediato das operações de busca e resgate. Ele também determinou a abertura de uma investigação rigorosa para esclarecer as causas do naufrágio e apurar responsabilidades.

A baía de Halong, conhecida por suas águas calmas e formações rochosas espetaculares, costuma atrair milhões de turistas por ano. No entanto, a região tem histórico de acidentes.

Em 2024, 30 embarcações afundaram na mesma província durante a passagem do tufão Yagi. Já no início deste mês, um ferry naufragou na costa da ilha de Bali, na Indonésia, matando 18 pessoas.