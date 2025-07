Trump falha ao tentar retomar controle da narrativa sobre caso Epstein e sofre pressão de aliados

A matéria reacendeu o debate sobre a relação de Trump com o caso e frustrou sua tentativa de desviar o foco para pautas mais favoráveis, como a assinatura de uma nova lei sobre criptomoedas, anunciada em evento solene na Casa Branca.

A volta do caso Epstein ao centro das atenções incomoda o ex-presidente, que agora é confrontado não apenas por jornalistas e opositores, mas também por parte de sua base e até por aliados republicanos. A pressão para divulgar documentos ligados ao processo de Epstein cresce, assim como o desgaste em torno de sua imagem.

Trump confirmou a ação por meio de sua rede social, a Truth Social, onde classificou a matéria como "mentirosa, mal-intencionada, difamatória e totalmente FAKE NEWS", publicada, segundo ele, em um "lixo inútil" chamado Wall Street Journal.

O jornal respondeu com firmeza: "Confiamos plenamente na precisão e na responsabilidade das nossas reportagens, e vamos nos defender com todas as ferramentas legais disponíveis", declarou um porta-voz da Dow Jones, empresa que controla o Wall Street Journal.

Tentativa frustrada de mudar de assunto

O processo acontece num momento em que o nome de Jeffrey Epstein ? morto em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores ? volta ao noticiário. Segundo a correspondente da RFI em Nova York, Loubna Anaki, Trump tenta desviar o foco para recuperar protagonismo político. Ele chegou a organizar uma cerimônia na Casa Branca para celebrar a assinatura de uma nova lei sobre criptomoedas.