Trump rejeita emendas da OMS e desafia acordo global contra futuras pandemias

A decisão dos Estados Unidos foi classificada como lamentável pela OMS, que reforçou que as emendas foram elaboradas com base nos aprendizados da pandemia de Covid-19. As mudanças, previstas para entrar em vigor em 19 de setembro de 2025, têm o objetivo de tornar mais ágil e eficaz a resposta internacional a futuras pandemias.

Resposta da Organização Mundial de Saúde

"A soberania dos Estados está garantida nas emendas", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao rebater as alegações feitas por autoridades norte-americanas. Tedros destacou que a organização não tem poder para impor medidas como lockdowns ou restrições de viagem.

Especialistas em saúde pública ouvidos por veículos internacionais demonstraram preocupação com o sinal negativo dado pelos Estados Unidos. Eles alertam que, por motivos políticos ou econômicos, alguns países podem ocultar sinais iniciais de uma pandemia ? o que reforça a importância do sistema de alerta e compartilhamento de informações proposto pela OMS.

