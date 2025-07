Brasil se prepara para sediar o Mundial de rugby em cadeira de rodas em 2026

O Mundial de 2026 será o maior evento da modalidade já realizado no Brasil

A realização do Mundial em São Paulo, dentro do Centro de Treinamento Paralímpico, marcará um divisor de águas para o desenvolvimento do rugby em cadeira de rodas no país. Para o diretor-geral do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Marcelo Ferreira, o impacto será profundo ? tanto técnico quanto estrutural.

"A seleção chegou à final com mérito. Os atletas estão super motivados, e isso serve como uma alavanca para a gente mirar Los Angeles 2028", destacou Ferreira. "Somos extremamente felizes com essa estrutura, que temos há nove anos. Já promovemos vários grandes eventos, e ouvir das delegações que nossa infraestrutura é de primeiro mundo nos orgulha bastante. Inclusive o CT já tem planos ambiciosos para o futuro: a construção de um velódromo promete impulsionar o Brasil nas provas de ciclismo paralímpico e ampliar as chances de medalhas nas próximas Paralimpíadas. O legado, no entanto, já está em construção ? e ele é de ouro", explica Ferreira.

O Mundial reunirá seleções de todos os continentes e colocará o Brasil no centro da cena paralímpica mundial. "Vai ser um evento ainda maior, e o Brasil vai estar pronto. Todos estão convidados para estarem com a gente em 2026. Vai ser gigante."

Centro Paralímpico é vitrine da excelência brasileira

Durante toda a Copa América, o Centro de Treinamento Paralímpico foi elogiado por atletas, comissões e dirigentes estrangeiros. O capitão da seleção dos Estados Unidos, Chuck Aoki, não poupou elogios ao CT: "Realmente impressionante a infraestrutura que vemos aqui".