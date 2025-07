Eleições no Japão: governo perde maioria no Senado e extrema direita avança

A coalizão governista do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba perdeu a maioria absoluta na Câmara Alta do Parlamento nas eleições deste domingo (20), de acordo com projeções iniciais da imprensa local, incluindo a emissora pública NHK. O conservador Partido Liberal Democrático (PLD) de Ishiba e seu aliado de centro-direita Komeito conquistaram 41 dos 125 assentos em disputa no Senado, muito aquém dos 50 necessários para manter a maioria.

Esse revés político demonstra a insatisfação dos japoneses frente à alta da inflação no país e reflete, também, a ascensão do partido anti-imigração Sanseito.

Há meses, a aliança entre o PLD e o pequeno partido Komeito vinha enfrentando dificuldade para convencer os eleitores japoneses. Sem maioria entre os deputados, a administração Ishiba governava com apoio instável de pequenos partidos de oposição.