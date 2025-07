Fome extrema atinge Gaza: crianças morrem por desnutrição severa, alerta ONU

A desnutrição atingiu níveis alarmantes na Faixa de Gaza, em meio à guerra, afetando de forma devastadora as crianças. A ONU alerta que a entrada de ajuda humanitária no território cercado segue extremamente limitada. A Defesa Civil local confirmou um aumento nas mortes de recém-nascidos por fome e desnutrição grave, com pelo menos três óbitos de bebês registrados na última semana.

"Essas mortes não foram causadas por bombardeios, mas pela fome, pela escassez de leite infantil e pela ausência de cuidados médicos básicos", disse o porta-voz da instituição.