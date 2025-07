Governo sírio anuncia o fim dos combates em Sueida; EUA exigem bloqueio de 'jihadistas violentos'

Após uma semana de confrontos sangrentos entre facções drusas e milicianos beduínos sunitas, as autoridades sírias anunciaram, neste domingo (20), o fim dos combates na cidade de Sueida, no sul do país. O conflito, apoiado nos primeiros dias por tropas do governo, deixou mil mortos, milhares de feridos e dezenas de desaparecidos. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 87 mil pessoas foram deslocadas da região.

Com informações do correspondente da RFI em Beirute, Paul Khalifeh

A cidade de Sueida foi retomada por grupos drusos, uma semana após o início de confrontos com facções locais. No sábado (19), os combatentes drusos repeliram os grupos armados rivais, depois que o governo sírio anunciou um cessar-fogo.