'Já morei até em cozinha': Brasileiros relatam dificuldade de alugar imóvel em Portugal

O valor médio dos aluguéis subiu 7% (2024), o maior aumento dos últimos 30 anos, com destaque para Lisboa e o Norte.

Vida real: casas pequenas, contratos precários e pagamentos em dinheiro

Patrícia Breternitz Pereira e o marido, imigrantes brasileiros, estão no terceiro endereço em quatro anos. O atual é um T0 minúsculo, dividido com outras casas no mesmo prédio, com energia elétrica instável, um contrato irregular e fica 30 quilômetros de distância do Centro de Lisboa.

"Pagamos 700 euros por mês, mas nas finanças consta apenas 600, o equivalente a R$3.900,00. O dono quer o restante em dinheiro. Para entrar, tivemos que pagar 2.100 euros (R$13.650,00), entre caução e seguro", relata Patrícia.

Ela ainda conta que seu nome não foi incluído no contrato, dificultando sua regularização no país.

Outra imigrante, a psicóloga Fernanda, vive há três anos em Portugal e já passou por sete moradias diferentes. Atualmente paga 500 euros (R$2.550 reais), por um quarto, que divide com mais três pessoas.