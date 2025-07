Papa pede fim da 'barbárie da guerra' após ataque à única paróquia católica de Gaza

"Os patriarcas se encontraram com famílias que buscaram refúgio na igreja. Apresentaram suas condolências e constataram pessoalmente os danos causados pelo ataque mais recente", informou o Patriarcado Latino de Jerusalém em comunicado. A nota também destacou a preocupação das igrejas da Terra Santa com a situação da população de Gaza.

Pierbattista Pizzaballa e Teófilo III informaram que agências humanitárias facilitaram a visita, que também permitiu a entrega de alimentos e suprimentos médicos de emergência à população civil, que segundo a ONU enfrenta risco iminente de fome.

No entanto, as negociações indiretas com o Hamas seguem paralisadas, e os bombardeios continuaram na sexta-feira, 18 de julho, sobre Gaza e a Cidade de Gaza, deixando ao menos 35 mortos. Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.219 pessoas em Israel, os bombardeios israelenses já causaram a morte de pelo menos 58.667 pessoas ? a maioria civis ?, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.