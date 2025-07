Seis meses de Trump 2.0: ofensiva contra imigrantes perde apoio popular, apesar de promessas cumpridas

Um segundo levantamento, realizado para a emissora CBS, mostra que 56% dos entrevistados acham que o governo Trump está mirando principalmente em migrantes que não representam uma ameaça real, contra 47% no mês anterior. O apoio geral às medidas migratórias caiu para 49%, uma queda de dez pontos desde fevereiro, e de cinco em relação a junho.

Entre os eleitores republicanos, no entanto, o respaldo continua quase unânime: 91% apoiam as expulsões em massa.

Apesar da queda no apoio, Trump comemora os primeiros seis meses de governo. Em publicação em sua plataforma Truth Social, neste domingo, ele afirmou ter "ressuscitado um grande país".

"Há um ano, nosso país estava MORTO, quase sem esperança de renascimento. Hoje, os Estados Unidos são o país mais respeitado do mundo", escreveu.

Para o cientista político Romuald Sciora, do Instituto IRIS, a retórica de campanha está sendo seguida à risca.

"Ele prometeu desmantelar o Estado, enfrentar a imigração com força e travar uma guerra econômica com os aliados tradicionais dos EUA. E está cumprindo o que disse. O custo, no entanto, pode ser altíssimo", avalia.