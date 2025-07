Síria: ajuda humanitária chega a Sueida após uma semana de massacres entre drusos e beduínos

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), mais de mil pessoas morreram nos últimos dias, entre elas civis e combatentes. Os confrontos, iniciados em 13 de julho, envolveram milícias drusas e grupos beduínos sunitas ? comunidades historicamente em tensão ? e se agravaram com a intervenção de forças de segurança e combatentes tribais de outras regiões, que tomaram partido dos beduínos, de acordo com testemunhas e organizações não governamentais.

No terreno, jornalistas relataram uma manhã sem tiros neste domingo. O Crescente Vermelho sírio informou que o comboio de ajuda é composto por 32 veículos carregados com alimentos, material médico, combustível e sacos mortuários. A cidade, com cerca de 150 mil habitantes, está sem eletricidade nem água potável, e os mantimentos começam a acabar. A situação é tão grave que a morgue do hospital público de Sueida está lotada, com corpos espalhados no chão do lado de fora.

No sábado, combatentes tribais invadiram a zona oeste da cidade. Um correspondente da agência AFP relatou dezenas de casas e veículos queimados, além de lojas saqueadas e incendiadas. Em algumas paredes, os agressores deixaram mensagens como "Porcos drusos" e "Viemos cortar suas gargantas".

Medo constante

Em Damasco, o medo se espalhou entre a comunidade drusa. Amar, um jovem que deixou a cidade de Sahnaya há dois dias com a mãe, tenta sair do país. "Vamos deixar a Síria. Não temos outra escolha. Temos parentes no Líbano, é a melhor saída. Eu preferia ficar aqui, mas com essa guerra sectária, esses massacres... não dá mais", contou à RFI.

Outros drusos também relatam viver sob constante ameaça. Samer, natural de Sueida e funcionário de um hotel em Mazzeh, passou a dormir no trabalho, temendo ser detido ou atacado ao voltar para casa. "As pessoas estão morrendo agora mesmo. Estão trancadas, sem comida, quase sem água. Não tenho notícias da minha família em Sueida", disse. Para ele, só uma intervenção internacional pode evitar o pior: "Precisamos de ajuda urgente. Os nossos estão morrendo de fome".