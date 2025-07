Cessar-fogo em Sueida permite a saída de civis drusos e beduínos da cidade

Cerca de vinte mulheres dormem no chão de uma sala de aula empoeirada de trinta metros quadrados. A maioria perdeu tudo que tinha. Jamila, de 40 anos, morava no centro de Sueida e presenciou a morte do filho.

"Meu filho não era soldado. Era um simples civil. Ele trabalhava como cabeleireiro. Sua rotina era casa-trabalho, trabalho-casa. Nunca fez mal a ninguém. Por que esses grupos armados o mataram? Depois disso, roubaram nossas coisas e queimaram minha casa. Fomos deixados na rua", conta Jamila.

Sentada ao lado dela, Suhad, de 83 anos, viu sua casa se tornar um cemitério. Homens vestidos com uniformes militares, que ela não conseguiu identificar, executaram todos os homens de sua família.

"Eu pensava que os grupos armados drusos nos protegeriam. Mas esses homens em uniforme mataram meus dois filhos e cunhados... todos executados na frente das crianças. Seis homens foram mortos naquele dia. E, mais tarde, meu último filho também morreu. Perdi sete membros da minha família", relembra Suhad.

As mulheres, traumatizadas, estão protegidas pelas autoridades. Elas falam pouco e não se alimentam. O relato delas reflete uma realidade ainda difícil de interpretar nesta guerra descontrolada. Os civis pagam o preço por um caos que nem mesmo os líderes locais parecem capazes controlar.

Situação permanece precária

Após o anúncio do cessar-fogo, um primeiro comboio de ajuda humanitária foi autorizado a entrar na cidade, mas a situação no hospital de Sueida continua crítica. O doutor Hatem Al Mghwish, médico do estabelecimento, lembra o dia em que milícias tomaram o controle do local.