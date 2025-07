Chanceler francês chega a Kiev em meio a novos bombardeios russos na Ucrânia

Novos e intensos bombardeios russos em Kiev na última noite deixaram ao menos um morto e dois feridos, informaram autoridades ucranianas nesta segunda-feira (21). Os ataques aconteceram um pouco antes da chegada do chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, ao país. O Kremlin afirmou hoje que está pronto para participar de novas negociações de paz com a Ucrânia, propostas pelo presidente Volodymir Zelensky no sábado (19).

Os ataques da última noite ocorrem dois dias após a proposta do presidente ucraniano de organizar uma nova rodada de negociações com Moscou esta semana. Volodymyr Zelensky espera superar o fracasso das duas rodadas de discussões em Istambul no primeiro semestre e encontrar uma saída diplomática para a guerra, desencadeada pela invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

O Kremlin acredita que será necessário "muito trabalho" para aproximar as posições dos dois países e diz estar trabalhando na organização desse novo ciclo de negociações com Kiev.