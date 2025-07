'Como escravos': justiça francesa condena responsáveis por exploração de imigrantes em Champanhe

Em uma decisão histórica, três pessoas foram condenadas a penas de prisão por terem explorado e alojado em condições indignas cerca de cinquenta trabalhadores, muitos deles imigrantes sem documentos, durante a colheita de uvas de 2023 na renomada região vinícola de Champagne. A sentença foi proferida pelo Tribunal Correicional de Châlons-en-Champagne nesta segunda-feira (21).

A principal ré, diretora da empresa de serviços vitivinícolas Anavim, acusada de trabalho dissimulado, emprego de estrangeiros sem autorização e com "retribuição inexistente ou insuficiente", foi condenada a quatro anos de prisão, dos quais dois serão cumpridos em regime fechado. Outras duas pessoas foram condenadas a dois e três anos de prisão, um deles também em regime fechado, por terem participado do recrutamento dos empregados.

"É uma decisão exemplar, que leva em conta o número de vítimas e as condições em que foram empregadas e exploradas", afirmou Maxime Cessieux, advogado das vítimas. "É bastante histórico no contexto de casos de tráfico de pessoas no mundo do trabalho."