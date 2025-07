Fleur Breteau: a ativista que politizou o câncer e desafiou a Assembleia Nacional francesa

Em um momento de intensa polarização política na França, uma jovem se tornou o símbolo da resistência contra a lei Duplomb, texto que favorece a agricultura intensiva e autoriza o uso de um contestado pesticida. Fleur Breteau, diagnosticada com seu segundo câncer de mama, protestou indignada durante a votação da lei na Assembleia Nacional francesa, no dia 8 de julho de 2025, em uma cena que viralizou. Desde então, a ativista se tornou uma das principais figuras na luta contra essa lei.

Jeanne Richard, da RFI em Paris

"Vocês são aliados do câncer", gritou Fleur Breteau aos parlamentares, sob uma chuva de aplausos. As imagens de sua intervenção rapidamente se espalharam pela imprensa e nas redes sociais, transformando-a em uma das principais figuras da oposição à lei Duplomb. Fundadora do coletivo Cancer Colère, ela se tornou a voz de milhares de pessoas que veem na lei uma ameaça à saúde pública e ao meio ambiente.