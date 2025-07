'La Roue de la Vie': Antônio Interlandi traz roda viva de memória e afeto para o Festival de Avignon

A metáfora do desenrolar da fita se transforma em estrutura dramatúrgica. Por meio de canções de Chico Buarque e de fragmentos de memória, Interlandi constrói uma dramaturgia do deslocamento ? ou, como dizem os franceses, do déracinement, o desenraizamento. "No avião, eu sentia que a cada avanço, um pouco mais da minha raiz ficava para trás", lembra.

Apesar do caráter autobiográfico, o artista evita o rótulo. "Não quis fazer uma autobiografia. Passei de coisas que eu vivi, que eu adaptei, e adicionei a isso uma boa parte do repertório do espetáculo, que são músicas do Chico." A escolha do compositor não é casual: "Usei esse olhar radiográfico que o Chico tem da sociedade para contar ao mesmo tempo coisas do Brasil."

Entre o pessoal e o político

O espetáculo transita entre o pessoal e o político. Canções como Sinhá e Apesar de Você servem de ponto de partida para reflexões sobre a escravidão, o racismo e a ditadura militar. "Eu nunca entendi o racismo no Brasil, porque tanta mistura... então quem é o quê e de qual cor, né?", provoca Interlandi. Mas o espetáculo também mergulha no afeto. "Não dá para fazer um espetáculo sobre música brasileira sem falar de amor e de desamor", afirma. Canções como Bastidores e O Meu Amor revelam camadas emocionais que, segundo ele, "interessam muito aos franceses, talvez até mais o desamor do que o amor".

A música, aqui, não é trilha sonora, mas matéria dramatúrgica. Ao lado do pianista francês Mathieu El Fassi ? parceiro de longa data ? Interlandi constrói um espetáculo de voz e piano, sem percussão, sem clichês tropicais. "Mathieu é um pianista clássico, antes de tudo. Então tem uma riqueza nesse repertório respeitando tudo aquilo que o Chico ou os outros escreveram."